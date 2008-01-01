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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:21 Четверг, 11 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 7..12 градусов. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве и области вслед за фронтом атмосферное давление будет повышаться. Температура несколько понизится. Из-за колебаний основных метеопараметров ухудшение самочувствия возможно у людей с нестабильным артериальным давлением. Возможны его скачки, возникновение приступов мигрени, болей в сердце. Негативно скажется такая погода и на самочувствии людей страдающих длительными хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы, синдромом хронической усталости. Недомогание могут испытывать и люди с патологиями сердца и сосудов. Желательно контролировать артериальное давление, принимать препараты, рекомендованные врачом. Помогут уменьшить головные боли и сосудистые спазмы массаж шейно-затылочного отдела позвоночника или же горчичники, успокаивающие травяные чаи. / meteonovosti.ru /



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