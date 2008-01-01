

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Предупреждение о похолодании в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 10:27 Четверг, 11 апреля



Вслед за Центральной Россией холодный воздух распространится в восточные районы европейской части. Похолодание придется на выходные дни. На северо-западе Приволжского округа 13 апреля днем всего 6..10 градусов, тогда как перед выходными воздух местами будет прогреваться до 18 градусов тепла. При прохождении атмосферных фронтов 12 апреля ожидаются дожди разной интенсивности, переходящие 13 апреля в мокрый снег. На дорогах ночью и утром в воскресенье может отмечаться гололедица, местами температура упадет до отрицательных значений.



11 апреля в Среднем Поволжье еще сохранится очень теплая погода, дневная температура 13..18 градусов, в Саратовской области до 23 градусов. Лишь в Пензенской области местами пройдет небольшой дождь, есть вероятность грозы в дневные часы при приближении атмосферного фронта с запада, юго-запада.



В пятницу, 12 апреля, атмосферные фронты продвинутся в центральные области Приволжского округа. Холодный воздух, вторгающийся вслед за фронтами будет взаимодействовать с местной прогревшейся воздушной массой, что приведет к развитию мощных дождевых облаков, поэтому местами могут отмечаться довольно интенсивные дожди, не исключаются и грозы. За субботу атмосферные фронты уйдут еще дальше на восток и юг, и к воскресеньюв d Поволжье очень заметно похолодает, местами на 10-13 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



