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Новости погоды

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Густые туманы в средней полосе Европейской России

ИА "Метеоновости" / 11:00 Четверг, 11 апреля

  Типичные радиационные туманы, образующиеся после дождей и последующих ночных прояснений в холодной воздушной массе, сгустились в центральных областях ЕТР минувшей ночью и ранним утром 11 апреля. В ночь на четверг атмосферный фронт, на котором накануне отмечались дожди, отошел на восток. Облака рассеялись, ветер стих и начался процесс интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха, водяной пар начал конденсироваться. Местами под утро температура упала до -1..-3 градусов. В Калужской и Ярославской областях влага намерзала на поверхности, поэтому местами в тумане образовывались слабые гололедные отложения.

В Подмосковье видимость в тумане падала до 100-500 м, до 100 м ухудшалась видимость в аэропортах Внуково и Шереметьево. Местами такая же плохая видимость (100-200 м) в тумане наблюдалась в Костромской области. В Ярославской, Калужской, Ивановской, Владимирской, Рязанской областях она падала ночью и в утренние часы до 300-500 м. Местами плохая видимость и туман отмечались более 6 часов.

И предстоящей ночью и утром 12 апреля в центральных областях ЕТР могут опять отмечаться густые туманы, а температура местами будет падать до -2..-4 градусов. / meteonovosti.ru /
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