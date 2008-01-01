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Итоги первой декады апреля в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:07 Четверг, 11 апреля



В этом апреле первая декада в Москве оказалась теплее, чем предполагается по климату, на 2-3 градуса. Самый заметный "теплый вклад" обеспечили последние двое суток: 9 и 10 апреля. В эти даты по данным опорной метеостанции, расположенной на ВДНХ, средняя за сутки температура оказалась выше положенной на 8,9 и 5,5 градуса соответственно. В эти сутки отмечалась и аномально высокая ночная температура, она не упала ниже 7 градусов, хотя в 5 случаях за минувшую декаду минимальная температура в ночные часы опускалась ниже 0 градусов. Самой низкой она была под утро 3 апреля, на метеостанции ВДНХ зафиксирована температура -3,1 градуса.



Примечательно, что в этом году первая декада апреля отличилась незначительным количеством осадков, на опорной метеостанции выпало всего 2,4 мм осадков, что составляет всего 5 % от месячной нормы апреля, составляющей 44 мм.



За последние 70 лет лишь в семи случаях в первой декаде апреля выпадало осадков меньше, а в одном случае столько же. В 1978 г. за первые десять дней апреля в Москве вообще не пролилось ни капли дождя, впрочем, осадков тогда не было вообще. Нужно отметить, что в восьми случаях за последние 70 лет в первой декаде апреля выпадало более 30 мм осадков, в этом смысле примечателен апрель 1972 г., когда в первой декаде была уже перевыполнена месячная норма, тогда выпало 47,6 мм осадков.



В текущем апреле 6 числа еще кое-где покружил небольшой снежок, отмечались небольшие осадки в виде крупы. Надо отметить, что снег в столице полностью сошел уже к 3 апреля. 2 апреля остатки снежного покрова сохранялись только местами на севере и на востоке столицы. По многолетним данным сход снежного покрова в Москве отмечается в конце первой декады апреля.



По предварительным прогнозам и вторая декада в Москве может закончиться с дефицитом осадков, поскольку будет преобладать влияние мощного антициклона, который надвигается с Норвежского моря. / meteonovosti.ru /



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