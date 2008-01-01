Новости погоды
Количество осадков, выпавших в Подмосковье в первой декаде
ИА "Метеоновости" / 12:17 Четверг, 11 апреля
В Подмосковье в первой декаде апреля количество осадков очень сильно варьируется по территории, но в среднем их выпало больше, чем в Москве. Однако, местами также отмечается дефицит осадков.
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В Клину, к примеру, выпало уже 24,4 мм, что составляет 60 % от нормы, в Можайске - 14,6 мм или треть от количества, положенного всему месяцу, в Волоколамске выпало осадков в количестве 16,2 мм, что составляет 41% от нормы, в Кашире - 9,4 мм или 26% от нормы, а в Серпухове всего 2,8 мм или 8% от нормы.
Но меньше всего осадков зафиксировано за первую декаду апреля в Павловском Посаде, всего 5% от нормы или 2 мм, 2,7 мм осадков выпало в Наро-Фоминске и это 7% от нормы. / meteonovosti.ru /