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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:41 Четверг, 11 апреля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +8,3..+9,6 градуса; Северном +7,5..+9,8 градуса, Северо-восточном +7,5..+8,8 градуса, Восточном +7,4..+9,6 градуса, Юго-восточном +8,5..+10,7 градуса, Южном +8,6..+9,3 градуса, Юго-западном +7,6..+8,9 градуса, Западном +7,9.+9,4 градуса, Северо-западном +8,1..+8,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +6,8..+7,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +7,8..+10,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+9
Чт.
11 апр.
+11
Пт.
12 апр.
+5
Сб.
13 апр.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Акола		 -20
Саскылах

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Отрадная

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