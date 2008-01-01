

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:41 Четверг, 11 апреля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +8,3..+9,6 градуса; Северном +7,5..+9,8 градуса, Северо-восточном +7,5..+8,8 градуса, Восточном +7,4..+9,6 градуса, Юго-восточном +8,5..+10,7 градуса, Южном +8,6..+9,3 градуса, Юго-западном +7,6..+8,9 градуса, Западном +7,9.+9,4 градуса, Северо-западном +8,1..+8,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +6,8..+7,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +7,8..+10,4 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



