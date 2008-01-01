

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Антициклон обеспечит прохладную погоду в Москве в выходные



ИА "Метеоновости" / 13:02 Четверг, 11 апреля



Холодный фронт с небольшим количеством осадков пересек столичный регион. И в ближайшие дни Подмосковье останется в холодном арктическом воздухе.



Утром 11 апреля минимальная температура воздуха на большей части столицы понизилась до отрицательных значений. Днем за счет солнца воздух прогреется до 9..11 градусов.



В предстоящие сутки столичный регион останется вблизи холодного фронта, а перемены в погоде будут связаны с приближением к столице волны с территории Украины.



На контрастом атмосерном фронте ожидаются небольшие осадки, может покружить и слабый снежок. В Москве в ночь на пятницу 1..3 градуса, по области от +3 до -2 градусов. Днем 12 апреля будет преобладать облачная погода, временами станет приниматься дождь. В Москве максимальная температура 7..9 градуса, в Подмосковье от 4 до 9 градусов тепла. Ветер с севера усилит ощущение прохлады.



В субботу, 13 апреля, усилится влияние антициклона с севера Скандинавии. Ночью в Москве 0..2, по области -2..3 градуса. Не исключены небольшие осадки. Днем 13 апреля громада антициклона станет энергичнее оттеснять атмосферный фронт на юг и восток от Подмосковья, давление будет интенсивно расти. 13 апреля его значение окажется на 5-8 единиц выше нормального. Усилится холодный северо-восточный ветер до 6-11 м/с, его порывы могут достигать 12-15 м/с. Будет казаться, что похолодание продолжается.



В воскресенье центр антициклона окажется над Ботническим заливом, атмосферное давление будет на 10-12 единиц выше нормального, осадков не ожидается. При переменной облачности ночью может отмечаться интенсивное выхолаживание приземного слоя воздуха, в Москве минимальная температура в основном станет отрицательной, по области под утро воздух остынет до -3. градусов. Днем за счет солнца, даже при сильном северо-восточном ветре воздух прогреется до 7..9 градусов. Среднесуточная температура ожидается ниже нормы на 1-2 градуса.



Умеренно холодная, но сухая погода сохранится и в начале следующей недели.Но это не остановит течение весны! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



