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Снежный покров восстановился в Санкт-Петербурге



ИА "Метеоновости" / 13:36 Четверг, 11 апреля



Аномально теплая погода в северной столице сменилась снегопадами и сильным похолоданием во второй половине недели. Высокий малоподвижный циклон задержался над Финским заливом, в его тылу продолжается адвекция холодного воздуха. Прошедшей ночью очередной холодный фронт в Санкт-Петербурге и его окрестностях разразился апрельским снегопадом, местами видимость в зарядах падала ниже 1000 м. В северной столице восстановился снежный покров, высота снега достигала к утру четверга 2-4 см, температура оказалась отрицательной (-1..-2 градуса), только к середине дня она подобралась к нулевой отметке.



Местами небольшой снег может отмечаться в Санкт-Петербурге до конца текущих суток и в ночь на пятницу. Предстоящая ночь в северной столице будет еще холоднее, температура упадет до -2..-4 градусов, по Ленинградской области воздух под утро может местами остыть до -7..-10 градусов.



Днем в пятницу в Санкт-Петербурге всего +3..+5 градусов. Так что временный снежный покров может сохраниться до выходных дней. / meteonovosti.ru /



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