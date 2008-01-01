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Новости погоды
Сильные ливни на юге Узбекистана и Таджикистана
ИА "Метеоновости" / 13:41 Четверг, 11 апреля
По югу Средней Азии тянется активный атмосферный фронт с волнами. 9 апреля он пролился сильными дождями на юге Узбекистана. В Бухаре за 12 часов выпало 18 мм осадков. Это привело к подтоплению улиц, было нарушено движение транспорта. Еще более интенсивные дожди наблюдались в Нурате, где пролилось до 24 мм небесной влаги.
В Таджикистане ливни 9 апреля были еще более сильными, в Душанбе выпало 35 мм, что составляет треть месячной нормы.
В последующие дни атмосферный фронт сохранял позиции, дожди продолжались, но были меньшей интенсивности.
С началом новой недели ливневые дожди на юге Узбекистана и Таджикистана возобновятся. / meteonovosti.ru /
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