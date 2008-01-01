Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
11 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные ливни на юге Узбекистана и Таджикистана

ИА "Метеоновости" / 13:41 Четверг, 11 апреля

  По югу Средней Азии тянется активный атмосферный фронт с волнами. 9 апреля он пролился сильными дождями на юге Узбекистана. В Бухаре за 12 часов выпало 18 мм осадков. Это привело к подтоплению улиц, было нарушено движение транспорта. Еще более интенсивные дожди наблюдались в Нурате, где пролилось до 24 мм небесной влаги.

В Таджикистане ливни 9 апреля были еще более сильными, в Душанбе выпало 35 мм, что составляет треть месячной нормы.

В последующие дни атмосферный фронт сохранял позиции, дожди продолжались, но были меньшей интенсивности.

С началом новой недели ливневые дожди на юге Узбекистана и Таджикистана возобновятся. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+9
Чт.
11 апр.
+11
Пт.
12 апр.
+5
Сб.
13 апр.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Акола		 -20
Саскылах

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Отрадная

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100