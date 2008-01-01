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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 11 апреля



В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +10,9..+11,9 градуса; Северном +9,6..+11,2 градуса, Северо-восточном +9,9..+11,1 градуса, Восточном +10,3..+11,5 градуса, Юго-восточном +10,9..+11,9 градуса, Южном +9,8..+11,8 градуса, Юго-западном +10,9..+11,2 градуса, Западном +10,4.+11,1 градуса, Северо-западном +10,3..+11,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +8,6..+9,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +10,0..+12,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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