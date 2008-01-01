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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 11 апреля

  В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +10,9..+11,9 градуса; Северном +9,6..+11,2 градуса, Северо-восточном +9,9..+11,1 градуса, Восточном +10,3..+11,5 градуса, Юго-восточном +10,9..+11,9 градуса, Южном +9,8..+11,8 градуса, Юго-западном +10,9..+11,2 градуса, Западном +10,4.+11,1 градуса, Северо-западном +10,3..+11,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +8,6..+9,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +10,0..+12,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+11
Пт.
12 апр.
+5
Сб.
13 апр.
+4
Вс.
14 апр.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+42
Акола		 -21
Саскылах

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Колима

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