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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:35 Четверг, 11 апреля

  Погоду в столичной области будет определять юго-восточная периферия скандинавского антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +6..+8 градусов, по области +3..+8. Ветер северный 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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