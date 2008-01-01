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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:35 Четверг, 11 апреля



Погоду в столичной области будет определять юго-восточная периферия скандинавского антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +6..+8 градусов, по области +3..+8. Ветер северный 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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