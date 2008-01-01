|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:35 Четверг, 11 апреля
Погоду в столичной области будет определять юго-восточная периферия скандинавского антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +6..+8 градусов, по области +3..+8. Ветер северный 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.