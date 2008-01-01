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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:25 Пятница, 12 апреля
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне атмосферного фронта. При облачной погоде временами ожидается дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 4..9 градусов. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.
В пятницу в столичном регионе атмосферное давление вновь будет расти, и ожидается уже на 4-5 единиц выше нормы. Колебания атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, мигрени, вялость. В остальном метеопараметры будут в пределах нормы и не станут причиной ухудшения самочувствия.
Желательно контролировать артериальное давление, принимать препараты, рекомендованные врачом. Помогут уменьшить головные боли и сосудистые спазмы массаж шейно-затылочного отдела позвоночника или же горчичники, успокаивающие травяные чаи. / meteonovosti.ru /
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