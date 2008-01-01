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Об изменчивости погоды в Москве в апреле



ИА "Метеоновости" / 10:21 Пятница, 12 апреля



Редкий апрель в столице может похвастаться устойчивостью погоды. Даже в самом теплом апреле 2000 года с месячной аномалией температуры воздуха +5,3 градуса, минимальная температура в первой декаде колебалась на ВДНХ от -1,5 градуса до +6,4 градуса. А в середине последней декады воздух прогрелся до рекордных 25,4 градуса. А в самом сухом месяце-апреле в 1894 году выпало всего 3,1 мм, менее 10% от нормы.



Самый резкий процесс потепления в апреле наблюдался 21 числа 1988 года за сутки температура повысилась на 23 градуса. А самое сильное похолодание произошло 27 апреля 1976 года, когда после 21,5 градуса 25 числа температура понизилась до -0,5 градуса 27 апреля. И холодная погода продержалась до конца месяца.



В прошлом году теплый апрель с месячной аномалией +2 градуса так же отличился неустойчивостью температурного режима: 10 апреля днем было +21,1, а 11 апреля всего +6,8 градуса. Отрицательная температура воздуха по утрам наблюдалась в период с 12 по 14 апреля и 23 и 24 апреля. Но закончился месяц вновь 20 градусным теплом. / meteonovosti.ru /



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