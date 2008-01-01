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Погодные контрасты Центрального федерального округа



ИА "Метеоновости" / 11:30 Пятница, 12 апреля



погоды: на северо-запад почти вернулась зима, а а на юго-востоке торжествовала яркая весна.



На юге округа, в зоне наибольших температурных контрастов прошли дожди, местами сильные. В Калужской области за ночь 12 апреля выпало до 7 мм, в Тульской - до 16 мм, но наибольшее количество осадков получила Орловская область, где за день четверга и ночь на пятницу набралось 20 мм небесной влаги. В отдельных районах отмечались грозы, ветер усиливался до 13-18 м/с. В то же время на севере и северо-западе округа существенных осадков не отмечалось, хотя местами в воздухе появлялись снежинки.



Температура воздуха в дневные часы 11 апреля на юго-востоке территории повышалась до 15..21 градуса, в Воронежской даже до 24, а на северо-западе было всего лишь от 7 до 14 тепла. Минувшая ночь также отличалась большими температурными контрастами. На юго-востоке температура оставалась положительная, от 5 до 12 градусов, а на северо-западе температура понижалась до -3, а местами и до -7 градусов.



Днем 12 апреля центральные области останутся в зоне холодного атмосферного фронта, который будет медленно отступать на юго-восток. В Тверской, Смоленской и Ярославской областях осадков уже не ожидается. В других областях северной половины округа они пройдут лишь местами, а на юге - дожди, местами умеренные, в отдельных районах - гроза. Дневная температура в большинстве областей от 4 до 11 градусов, на юге 16..21 градус.



В субботу кратковременные дожди пройдут лишь местами, на юге грозы и порывистый ветер. Температура продолжит понижаться в большинстве нечерноземных областей ночью она станет отрицательной. Днем она составит 3..8 градусов на севере округа и 11..16 в Тамбовской области.



В воскресенье, с ростом атмосферного давления, осадки прекратятся, но сохранится холодная погода. Ее среднесуточное значение ожидается немного ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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