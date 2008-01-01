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Новости погоды

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Ухудшение погоды в Приморье

ИА "Метеоновости" / 12:25 Пятница, 12 апреля

  С начала января Приморье ненастные циклоны обходили стороной. В центральном месяце зимы не выпало ни снежинки. В феврале в осадкомеры Владивостока попал лишь 1 мм небесной влаги. В марте копилка осадков пополнилась уже на 12 мм, но и этого оказалось недостаточно по отношению к норме, она составляет 27 мм. Эстафету дефицита влаги подхватил и апрель. За минувшие дни месяца Владивосток накопил лишь 1 мм.

Исправить положение на крайнем юго-востоке России попытается циклон, перемещающийся вдоль Амура.

В субботу в Приморье местами пройдет дождь, хотя во Владивостоке осадков по-прежнему не ожидается.

А в воскресенье осадки пройдут повсеместно, днем в южной половине края местами сильные (дождь, дождь со снегом).

В отдельных районах будут наблюдаться гололедные явления, ветер усилится до 9-14 м/с, на побережье до 15-20 м/с. Температура ночью близкая к нулю, днем от 2 до 7 тепла. / meteonovosti.ru /
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