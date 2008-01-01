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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 12 апреля

  Знаменательный день 12 апреля, порадовал москвичей теплой погодой в 2015 году. Дневная температура тогда повысилась до 20 градусов, что стало суточным рекордом непреодолимым по сей день.

А в 1929 году 12 апреля в Москве еще сохранялся зимний режим погоды. Под утро морозы усилились до -12.8 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

В 1998 году этот день отметился сильными осадками, на город выпало 21.9 мм, то есть почти половина месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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