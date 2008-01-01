Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
12 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Осадки в Москве и области распределились неравномерно

ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 12 апреля

  Холодный атмосферный фронт, пересекающий столичный регион в четверг, повсеместно проявил себя осадками. Сохранил свое влияние на погоду он и в ночь на пятницу. Но в Москве дожди не пополнили апрельскую копилку, были совсем незначительными, менее 1 мм.

В Московской области осадки распределились крайне неравномерно. Так, в северных и северо-западных районах дождь даже не освежил воздух, а на востоке и юго-востоке он внес существенный вклад в апрельскую копилку осадков. В Павловском Посаде, Черустях и Серебряных Прудах выпало от 2 до 3 мм, в Зарайске и Егорьевске 4-5 мм, в Михнево и Воскресенске 8-9 мм, в Коломне и Кашире 10-11 мм, а наибольшее количество осадков досталось Серпухову. За ночь здесь выпало до 17 мм. В отдельных районах осадки шли в виде снега и мокрого снега, а его высота достигла 2 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+5
Сб.
13 апр.
+8
Вс.
14 апр.
+7
Пн.
15 апр.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Акола		 -24
Челюскин

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Киркук

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100