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Осадки в Москве и области распределились неравномерно



ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 12 апреля



Холодный атмосферный фронт, пересекающий столичный регион в четверг, повсеместно проявил себя осадками. Сохранил свое влияние на погоду он и в ночь на пятницу. Но в Москве дожди не пополнили апрельскую копилку, были совсем незначительными, менее 1 мм.



В Московской области осадки распределились крайне неравномерно. Так, в северных и северо-западных районах дождь даже не освежил воздух, а на востоке и юго-востоке он внес существенный вклад в апрельскую копилку осадков. В Павловском Посаде, Черустях и Серебряных Прудах выпало от 2 до 3 мм, в Зарайске и Егорьевске 4-5 мм, в Михнево и Воскресенске 8-9 мм, в Коломне и Кашире 10-11 мм, а наибольшее количество осадков досталось Серпухову. За ночь здесь выпало до 17 мм. В отдельных районах осадки шли в виде снега и мокрого снега, а его высота достигла 2 см. / meteonovosti.ru /



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