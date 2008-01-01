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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:38 Пятница, 12 апреля

  В 12 часов в Москве облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4,2..+4,7 градуса; Северном +4,2..+5,0 градуса, Северо-восточном +4,3..+5,4 градуса, Восточном +3,0..+4,4 градуса, Юго-восточном +2,9..+3,6 градуса, Южном +2,4..+4,4 градуса, Юго-западном +2,8..+3,8 градуса, Западном +3,9.+4,4 градуса, Северо-западном +4,3..+4,7 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +4,4..+4,6 градуса, на территории Новой Москвы слабые осадки ( мокрый снег, дождь) температура воздуха +1,8..+3,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+5
Сб.
13 апр.
+8
Вс.
14 апр.
+7
Пн.
15 апр.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+43
Акола		 -24
Челюскин

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Киркук

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