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Новости погоды

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Юг Европейской России в ожидании дождей

ИА "Метеоновости" / 12:51 Пятница, 12 апреля

  В Средиземноморье сохраняются условия для образования атмосферных вихрей. Очередной из них уже сегодня сформируется над районами Центрального Средиземноморья. Углубляясь, он будет продвигаться на северо-восток и в субботу окажется над Балканским полуостровом. Дальнейший его путь будет пролегать по югу Черного моря, а уже в начале следующей недели циклон выйдет на Северный Кавказ.

Ненастной зоной циклон накроет Крым, Краснодарский, Ставропольский края и республики Северного Кавказа. В Крыму в субботу небольшой дождь пройдет лишь местами. А в воскресенье и понедельник дожди разной интенсивности с грозами и усилением ветра до 12 м/с при дневной температуре от 15 до 17 градусов. Дожди с грозами сохранятся в Крыму на следующей неделе и похолодает.

Ухудшение погоды ожидается в Краснодарском и Ставропольском краях: дожди, от небольших до умеренных, гроза, в Адыгее - сильный дождь, местами град, порывы ветра, в том числе и при грозах 13-18 м/с. Днем также 14:19, в районе Сочи до 24 градусов. И сюда придет похолодание на следующей неделе. / meteonovosti.ru /
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