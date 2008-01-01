|
|
|
Новости погоды
Температурные рекорды России
ИА "Метеоновости" / 13:40 Пятница, 12 апреля
11 апреля в юго-восточных районах европейской территории и на Урале отмечалась очень теплая погода. Среднесуточная температура воздуха на 6-8 градусов превысила средние многолетние значения. При этом не обошлось без рекордов. В Ивделе, что в Свердловской области, температура в дневные часы повысилась до 17.4, что стало новым суточным рекордом (предыдущий, 17.1, отмечался в 2003 году). В Пензенской области (населенный пункт Земетчино) температура повысилась до 22.5 градусов, оставив позади рекорд 1959 года со значением 21.9 градусов. В Тамбове потеплело до 23 градусов, что на 0.4 градуса выше предыдущего рекорда 1995 года. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.