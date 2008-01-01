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Температурные рекорды России



ИА "Метеоновости" / 13:40 Пятница, 12 апреля



11 апреля в юго-восточных районах европейской территории и на Урале отмечалась очень теплая погода. Среднесуточная температура воздуха на 6-8 градусов превысила средние многолетние значения. При этом не обошлось без рекордов. В Ивделе, что в Свердловской области, температура в дневные часы повысилась до 17.4, что стало новым суточным рекордом (предыдущий, 17.1, отмечался в 2003 году). В Пензенской области (населенный пункт Земетчино) температура повысилась до 22.5 градусов, оставив позади рекорд 1959 года со значением 21.9 градусов. В Тамбове потеплело до 23 градусов, что на 0.4 градуса выше предыдущего рекорда 1995 года. / meteonovosti.ru /



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