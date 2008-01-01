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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:46 Суббота, 13 апреля

  Предстоящим днем погода в Московском регионе по-прежнему будет разделена на два типа: северные и северо-западные территории Подмосковья будет обеспечивать антициклональный, юго-восточные и восточные - циклональный, Москва же сохранит нейтралитет.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области днём 13 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. На юго-востоке области местами пройдёт небольшой дождь. В Москве без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит 7..9, в Подмосковье 4..9 градусов. Ветер юго-восточного направления 6-11 м/с. Фон атмосферного давления на 4-5 единиц выше привычных значений.

Метеозависимым людям придется сегодня нелегко. Из-за высокого атмосферного давления недомогание могут почувствовать люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также те, кто перенес инфаркт или инсульт, у тех, кто входит в группу риска, могут возникнуть головные и сердечные боли. Возможны скачки артериального давления, мигрени, вялость.

Геомагнитный фон прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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