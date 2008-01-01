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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:18 Суббота, 13 апреля

  Погода в Москве и области придержала тепло, и текущие дни ожидаются немного прохладнее обычных апрельских дней. Сегодня максимальная температура ожидается от 7 до 9 тепла и рекордов не достигнет. Самым теплым сегодняшний день, 13 апреля, отмечался в 2008 году. Максимальная температура преодолела отметку в +20 градусов, повысившись до +20.4 градусов.

А в 1928 году погода в апреле больше напоминала зиму. Под утро морозы усилились до -14.6 градусов, что случается не в каждом январе.

2012 год отличился сильными осадками, за сутки выпало 19 мм, что почти половина месячной нормы, которая в апреле составляет 44 мм.

В прошлом году в этот день случились заморозки, температура под утро понизилась до -1.6, а днем было всего 10.7 градусов. Существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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