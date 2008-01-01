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ИА "Метеоновости" / 10:35 Суббота, 13 апреля
В 9 часов утра в Москве было на станции ВДНХ 2,2 градуса. Примерно столько же показывали термометры в других районах города, только в центре, на Балчуге было +3 градуса. На юго-западе в районе Воробьевых гор и на юге Новой Москвы (Михайловское) моросили осадки. Ветер был северный и северо-восточный слабый, 1-4 м/с, местами отмечались порывы до 10 м/с. Атмосферное давление повышенное, около 753 мм рт. ст. на станции ВДНХ. Относительная влажность 60-70%. В 10 часов утра немного потеплело, на станции ВДНХ отмечена температура 3,6 градуса, на юге Подмосковья отмечались небольшие осадки. Ветер был 3-5 м/с. Атмосферное давление существенно не изменилось. Относительная влажность примерно на 5 единиц понизилась. / meteonovosti.ru /
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