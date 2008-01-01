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Новости погоды

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Южнее Москвы зафиксированы температурные рекорды

ИА "Метеоновости" / 10:45 Суббота, 13 апреля

  Накануне, 12 апреля в Центральном Черноземье и на юге Поволжья было очень тепло, температура достигала почти летних значений. В Тамбове превышен абсолютный максимум температуры, было 22,6 градуса, предыдущий рекорд для этого дня 21,2 градуса остался в 2008 году. В Балашове, Саратовской области было 22,5 градуса, прежде максимум наблюдался в 1975 году и составлял ровно 22 градуса.

Сегодня, 13 апреля на юго-востоке Центрального Черноземья облачно с прояснениями. Повсеместно пройдет небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Северо-восточный ветер местами порывы до 14 м/с. Температура повысится до 13..18 градусов. В Саратовской области погода аналогичная, тоже дождь, но возможна гроза, похолодает лишь на несколько градусов, днем 13..18. / meteonovosti.ru /
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