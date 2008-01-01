Новости погоды
Южнее Москвы зафиксированы температурные рекорды
ИА "Метеоновости" / 10:45 Суббота, 13 апреля
Накануне, 12 апреля в Центральном Черноземье и на юге Поволжья было очень тепло, температура достигала почти летних значений. В Тамбове превышен абсолютный максимум температуры, было 22,6 градуса, предыдущий рекорд для этого дня 21,2 градуса остался в 2008 году. В Балашове, Саратовской области было 22,5 градуса, прежде максимум наблюдался в 1975 году и составлял ровно 22 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Сегодня, 13 апреля на юго-востоке Центрального Черноземья облачно с прояснениями. Повсеместно пройдет небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Северо-восточный ветер местами порывы до 14 м/с. Температура повысится до 13..18 градусов. В Саратовской области погода аналогичная, тоже дождь, но возможна гроза, похолодает лишь на несколько градусов, днем 13..18. / meteonovosti.ru /