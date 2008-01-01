|
|
|
Новости погоды
Похолодание на севепе Сибири
ИА "Метеоновости" / 12:34 Суббота, 13 апреля
По территории Сибири с севера на юг перемещается циклон. Он принес сильные осадки в Ханты-Мансийский округ, 12 апреля днем на востоке округа выпало до 14 мм осадков в виде дождя.
Днем в субботу, 13 апреля в автономных округах Западной Сибири осадки ослабеют. Температура понизится. На севере Ханты-Мансийского округа днем температура отрицательная, -1..-6 градусов, на юге температура удержится положительной, до +5 градусов. На Ямале погода по-зимнему с метелью и небольшим морозцем, температура в Салехарде -2..-4 градуса. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.