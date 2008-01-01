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Похолодание на севепе Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:34 Суббота, 13 апреля



По территории Сибири с севера на юг перемещается циклон. Он принес сильные осадки в Ханты-Мансийский округ, 12 апреля днем на востоке округа выпало до 14 мм осадков в виде дождя.



Днем в субботу, 13 апреля в автономных округах Западной Сибири осадки ослабеют. Температура понизится. На севере Ханты-Мансийского округа днем температура отрицательная, -1..-6 градусов, на юге температура удержится положительной, до +5 градусов. На Ямале погода по-зимнему с метелью и небольшим морозцем, температура в Салехарде -2..-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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