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Новости погоды

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Похолодание на севепе Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:34 Суббота, 13 апреля

  По территории Сибири с севера на юг перемещается циклон. Он принес сильные осадки в Ханты-Мансийский округ, 12 апреля днем на востоке округа выпало до 14 мм осадков в виде дождя.

Днем в субботу, 13 апреля в автономных округах Западной Сибири осадки ослабеют. Температура понизится. На севере Ханты-Мансийского округа днем температура отрицательная, -1..-6 градусов, на юге температура удержится положительной, до +5 градусов. На Ямале погода по-зимнему с метелью и небольшим морозцем, температура в Салехарде -2..-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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