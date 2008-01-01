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ИА "Метеоновости" / 12:39 Суббота, 13 апреля



К полудню в Москве еще немного потеплело, на станции ВДНХ отмечена температура 5,2 градуса, прохладнее было на юго-западе, +4,2 градуса и в районе Воробьевых гор наблюдался слабый снежок. Ветер дул по-прежнему с северо-востока со средней скоростью 2-6 м/с, местами отмечены порывы до 12 м/с. Атмосферное давление существенно не изменилось и составляет на этот час около 753 мм рт. ст. Относительная влажность примерно понизилась и была 55-60%. / meteonovosti.ru /



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