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Новости погоды
Ненастно в Красноярском крае
ИА "Метеоновости" / 12:44 Суббота, 13 апреля
Ненастно было в конце рабочей недели, 12 апреля, в центральных районах Красноярского края. При прохождении серии атмосферных фронтов шел снег и дождь, в н.п. Стрелка выпало за ночь 13 апреля 17 мм осадков.
Не лучше будет погода в выходные и в начале следующей недели.
В Эвенкийском муниципальном районе ожидается сильный снег; в Туруханском районе сильный снег и, ветер до 20 м/с; в центральных районах дождь, мокрый снег, ветер 20-25 м/с; 15 апреля сильный снег пройдет м в южных районах Красноярского края. В Хакасии 13-14 апреля ветер до 22 м/с, 15 апреля в горах сильный снег. / meteonovosti.ru /
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