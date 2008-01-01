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Новости погоды
Отступает весна из южных районов Сибири
ИА "Метеоновости" / 12:51 Суббота, 13 апреля
Прохождение циклона по центральным районам Сибири и распространение антициклона с запада вслед за его атмосферными фронтами приведет к похолоданию на юге Сибири. Так, в Омской области субботним днем еще тепло, 14..19 градусов, лишь по северным районам до +8. Местами пройдет небольшой дождь и будет усиливаться ветер до 15 м/с. А вот в воскресенье, 14 апреля, заметно похолодает. Днем температура едва достигнет десятиградусной отметки в южных районах и 0..+5 градусов будет на севере области. Похолодание будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и дождя, возможны слабые гололедные явления и ветер до 18 м/с. / meteonovosti.ru /
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