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Новости погоды

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Температурные рекорды в восточных районах России

ИА "Метеоновости" / 13:02 Суббота, 13 апреля

  В Тюменской области, в Тобольске 12 апреля воздух прогрелся до рекордных 19,6 градусов, прежний максимум 1951 года составлял 18,9 градуса. В г. Тара Омской области температура повысилась до 17,9 градуса, в том же 1951 году было 16,8 градуса. Не обошлось без рекордов и на юге Дальнего Востока. В Амурской области, в г. Свободный отмечена температура 19,3 градуса, что на три десятых градуса выше предыдущего максимального значения для этого дня, который зафиксирован в 1976 году.

Но весна, время перемен. И погода, как на юге Сибири, там и на юге Дальнего Востока перестаивается на похолодание. / meteonovosti.ru /
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