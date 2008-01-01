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Новости погоды

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В горах Северного Кавказа прошел сильный снег

ИА "Метеоновости" / 13:09 Суббота, 13 апреля

  Атмосферные фронты южного циклона принесли сильные дожди на равнинную часть Северного Кавказа и Крыма, а также в Краснодарский край. А в горах Карачаево-Черкесии (Клухорский перевал) прибавилось примерно до 10 см снега. Неустойчивая погода на юге России сохранится, эту территорию по-прежнему будут бороздить атмосферные фронты. Но так, как на регион распространяется теплый воздух из Восточного Средиземноморья, да и весеннее солнце при прояснениях будет согревать почву и воздух, осадки ожидаются преимущественно в виде дождя. Только в высокогорье в ночные часы возможен мокрый снег. / meteonovosti.ru /
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