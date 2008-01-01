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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:14 Воскресенье, 14 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона, но в то же время свое влияние на погоду будет оказывать малоподвижный атмосферный фронт, находящийся в центральном черноземье. При переменной облачности ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 4..9 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст..



Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Для здоровых людей такая погода вполне благоприятна и не должна вызвать каких-либо метеопатических реакций. А у людей метеозависимых, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, могут возникнуть головные и сердечные боли. Возможны скачки артериального давления, мигрени, вялость.



Для улучшения самочувствия специалисты рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе: совершать прогулки и заниматься физкультурой. Поддержать организм витаминами, отварами целебных трав. / meteonovosti.ru /



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