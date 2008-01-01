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Приморье в зоне влияния циклона



ИА "Метеоновости" / 10:08 Воскресенье, 14 апреля



Приморье окажется в зоне влияния циклона, который пройдёт над Японским морем недалеко от побережья края. Пасмурно, на большей территории пройдут дожди, местами со снегом. В отдельных районах не исключены гололёдные явления.



Воскресный день будет значительно холоднее субботы, +2:+8.



Ухудшение погоды ожидается и во Владивостоке. В воскресенье в краевом центре пройдут осадки, вечером со снегом. Сильный ветер, под вечер до 25 м/с. Похолодает. Максимальная температура +6 градусов. / meteonovosti.ru /



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