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Снегопад апрельским утром



ИА "Метеоновости" / 10:19 Воскресенье, 14 апреля



Воскресное утро встретило москвичей снегопадами. Первые снежинки запорхали в московском небе уже в ночные часы, а к утру снег шел уже в большинстве районов города. Но к 10 утра он прекратился и на столичных улицах от него не осталось и следа. После 3 часов температура начала понижаться, но все же нулевой рубеж не преодолела и сохранила положительные значения, хотя и небольшие, от 1 до 3 градусов. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 10 часов было 3.4 градуса. Ветер северо-восточного направления дул со средней скоростью 2-7 м/с, с усилением до 11 м/с. Воздух относительно сухой, его влажность 52%. Атмосферное давление повышенное, 754 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



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