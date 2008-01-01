Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
14 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На востоке страны небольшая передышка в ненастье

ИА "Метеоновости" / 10:49 Воскресенье, 14 апреля

  Весь зимний сезон, а также текущие весенние дни погоду на востоке страны определяли циклоны. Они приносили осадки, усиливали ветер, местами заметали метели. В прошедшие сутки в эти районы распространил свое влияние тихоокеанский антициклон. В Камчатском крае, на Курилах и в Магаданской области субботний день выдался относительно спокойным. Ни осадков, ни штормовых ветров не отмечалось.

А вот на юге округа погоду испортил циклон, что перемещался вдоль Амура и в субботу приблизился к Хабаровску. Сильные осадки прошли в основном на побережье, в зоне теплого атмосферного фронта. В Николаевске-на-Амуре выпало до 28 мм. Ветреным минувший день был не только в Хабаровском крае, но и в Приморье и на Сахалине, порывы достигали 19 м/с. Еще один циклон кружил над арктическим побережьем Якутии. В Тикси он принес снегопады (выпало до 6 мм), порывистый ветер, метели. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+3
Вс.
14 апр.
+6
Пн.
15 апр.
+10
Вт.
16 апр.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Гая		 -21
Челюскин

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Киркук

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100