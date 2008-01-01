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На востоке страны небольшая передышка в ненастье



ИА "Метеоновости" / 10:49 Воскресенье, 14 апреля



Весь зимний сезон, а также текущие весенние дни погоду на востоке страны определяли циклоны. Они приносили осадки, усиливали ветер, местами заметали метели. В прошедшие сутки в эти районы распространил свое влияние тихоокеанский антициклон. В Камчатском крае, на Курилах и в Магаданской области субботний день выдался относительно спокойным. Ни осадков, ни штормовых ветров не отмечалось.



А вот на юге округа погоду испортил циклон, что перемещался вдоль Амура и в субботу приблизился к Хабаровску. Сильные осадки прошли в основном на побережье, в зоне теплого атмосферного фронта. В Николаевске-на-Амуре выпало до 28 мм. Ветреным минувший день был не только в Хабаровском крае, но и в Приморье и на Сахалине, порывы достигали 19 м/с. Еще один циклон кружил над арктическим побережьем Якутии. В Тикси он принес снегопады (выпало до 6 мм), порывистый ветер, метели. / meteonovosti.ru /



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