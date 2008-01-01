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Новости погоды
Полюс холода мигрирует
ИА "Метеоновости" / 11:15 Воскресенье, 14 апреля
Якутия остается самой холодной Республикой России, но температурный режим в минувшие дни не совпадал со среднестатистическим. В восточных районах Якутии, которые по праву считаются самыми холодными районами Северного полушария, среднесуточная температура на 4-6 градуса превысила норму. А в западных районах Якутии температура на столько же не дотянула до нормы.
Именно на западе Республики отмечались самые низкие температуры России, под утро столбики термометров показали -30:-32 градуса. В то же время в Оймяконе было всего -19, а в соседней Нере даже -7 градусов.
В ближайшие дни распределение температуры сохранится не типичным для Якутии. / meteonovosti.ru /
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