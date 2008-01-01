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Циклон прошелся по сибирским просторам



ИА "Метеоновости" / 11:37 Воскресенье, 14 апреля



Мощный циклонический вихрь начал обживать сибирские просторы с северных районах. В субботу его центр кружил над Туруханским районом Красноярского края, где проявил себя снегопадами и метелями, местами выпало до 5 мм осадков. Теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, протянулся через центральные и южные районы Красноярского края. Он стал виновником более интенсивных осадков, выпало от 11 до 14 мм, порывы ветра достигали 22 м/с.



Циклон быстро смещается на восток и уже сегодня приблизился к крайним западным районам Якутии. В южных районах Сибири сохранится неустойчивая погода с осадками и усилением ветра. В Тыве пройдет дождь с грозой и порывами ветра до 15-20 м/с, в Хакасии ветер усилится до 22 м/с. В понедельник циклон будет уже обживать южные районы Якутии. Холодный атмосферный фронт заденет ненастной зоной Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край, пройдут сильные осадки, которые будут сопровождаться порывами ветра 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /



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