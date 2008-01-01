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Южные циклоны все ближе к Москве



ИА "Метеоновости" / 12:08 Воскресенье, 14 апреля



В мартовские дни над Средиземноморьем развивается активная циклоническая деятельность. Поднимаясь на северо-восток, южные циклоны не обходят стороной и российские территории. Очередной вихрь сильным дождем прошелся по Ставрополью, выпало до 26 мм осадков, гремели грозы. Грозы отмечались в Ростовской, Волгоградской областях и даже на юге Черноземья (в Воронежской области). В Кабардино-Балкарии выпал крупный град, диаметр градин достигал 20-30 мм.



Сегодня циклон сохранит свое влияние над южными районами, пройдут дожди с грозами, в Крыму ожидается сильный дождь. Не изменит своего положения он и в понедельник. Сильные дожди пройдут на Черноморском побережье Краснодарского края и в республиках Северного Кавказа.



Еще один южный циклон сформируется на активном участке атмосферного фронта вблизи Киева и будет подниматься на северо-восток. В ночные часы он окажет влияние на южные районы Подмосковья и на саму столицу. При температуре близкой к нулю время от времени ожидаются осадки. Но уже в дневные часы в облаках будет больше просветов и осадки прекратятся. / meteonovosti.ru /



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