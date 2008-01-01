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Новости погоды

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Температурные рекорды России

ИА "Метеоновости" / 12:44 Воскресенье, 14 апреля

  В прошедшие сутки аномально теплая погода на территории России отмечалась на арктическом побережье Дальнего Востока и в южных районах Хабаровского края, среднесуточная температура превысила норму на 4-6 градусов. Но еще больше величина положительной аномалии была в южных районах Западной Сибири, температура превысила норму на 8 градусов. В дневные часы в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае она повышалась до 18:21 градуса. При этом не обошлось без рекордов. Он был установлен в Томске. 13 апреля максимальная температура составила +16.9, оставив позади рекорд 1982 года со значением +16.5 градусов.

Еще один рекорд состоялся в Хабаровском крае. В поселке имени Полины Осипенко днем потеплело до +16 градусов, что на 1.8 градусов выше предыдущего максимума, удерживающегося с 1950 года. / meteonovosti.ru /
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