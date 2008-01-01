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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:55 Понедельник, 15 апреля

  Начало рабочей недели для жителей Москвы и Подмосковья ознаменуется солнечной и теплой погодой. Погожий антициклон усилит свое влияние и вытеснит из региона осадки. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 757 мм рт ст., что значительно выше нормального. При переменной облачности осадков не ожидается, а в послеполуденные часы воздух в столице прогрется до 9..11, по области до 6..11 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Перемены в погоде должны положительно сказаться на настроении и самочувствии жителей мегаполиса и не должны вызвать каких-либо метеопатических реакций. А у людей метеозависимых, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, могут возникнуть головные и сердечные боли. Возможны скачки артериального давления, мигрень и вялость.

Для улучшения самочувствия специалисты рекомендуют посильную физическую нагрузку и чаще бывать на свежем воздухе. Целесообразно поддержать организм поливитаминами, либо отварами целебных трав. / meteonovosti.ru /
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