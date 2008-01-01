

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:31 Понедельник, 15 апреля



Календарная весна приблизилась к середине, но погода не спешит радовать теплом. И сегодня средняя суточная температура будет вполне соответствовать обычной для этой поры. А ее рекорды, как минимальной, так и максимальной температуры останутся в прошлом.



Самым теплым сегодняшний день отмечался в 2000 году и больше походил на летний. Максимальная температура повысилась до 22.5 градусов, что стало суточным рекордом.



А морозы этих суток так и останутся в далеком 1884 году, под утро столбики московских термометров показали -10.6 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными осадками отметился этот день в 1986 году, выпало 20 мм, что почти половина месячной нормы.



В прошлом, 2018 году, отмечалась погода с большим суточным ходом, ночью похолодало до 0.8 градусов, а днем температура повысилась до +17.5. Существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



