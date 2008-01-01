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В Подмосковье восстановился снежный покров



ИА "Метеоновости" / 10:47 Понедельник, 15 апреля



В воскресенье, 14 апреля, в столичном регионе отмечался снег, что весьма необычно в это время года. Снегопад и порывистый ветер были связаны с прохождением фронта окклюзии. Температура воздуха на главной станции ВДНХ днем была не выше 4,6 градусов, а ночью - не ниже 0,6 градусов. Количество выпавших осадков составило 6 мм. Это был снег, мокрый снег и дождь. Прошли осадки и в Подмосковье. Количество осадков достигало 22 мм. В результате прошедшего снегопада сформировался снежный покров. Высотой около 1 см в столице, по области местами до 3 см. Но выпавший снег растает уже сегодня, 15 апреля, поскольку воздух в столице прогреется до 10..12 градусов. / meteonovosti.ru /



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