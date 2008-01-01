Новости погоды
Иркутская область в зоне атмосферного фронта
ИА "Метеоновости" / 12:00 Понедельник, 15 апреля
Обширный циклон с центром над Бурятией определял погодные условия в Иркутской области. Эту территорию пересекали атмосферные фронты. Температура воздуха понизилась. Днем 14 апреля ветер в порывах усиливался до 23 м/с, а ночью 15 апреля прошел снег, количество выпавших осадков достигло 12 мм. После столь обильного снегопада высота сугробов увеличивается на 11-13 см.
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16 апреля давление в Иркутской области начнет расти. Циклонический вихрь переберется к Амурской области, уступая место антициклону. При переменной облачности местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами сильные осадки, порывы ветра 12-17 м/с, температура воздуха в ночные часы -1..-6, при прояснении -11..-16 градусов, в Катангском и северо-восточных районах -17..-22, при облачности -9..-14. Днем +2..+7, местами -1..-6. / meteonovosti.ru /