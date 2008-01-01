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Новости погоды

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В Москве и области до конца недели сухо и умеренно тепло

ИА "Метеоновости" / 12:24 Понедельник, 15 апреля

  В столичном регионе сохранится и усилится власть Скандинавского антициклона. Сначала он засыпал снегом юг Подмосковья, а на неделе порадует солнцем и умеренным теплом и столицу, и пригороды.

16 апреля один из центров антициклона окажется над Карелией, при переменной облачности осадков не ожидается, ночью минимальная температура в столице -1..+1 градус, по области до +4. Днем воздух прогреется до 10..12 градусов, по области +7..+12. Фон температура воздуха окажется близким к климатической норме.

17 апреля центр антициклона переместится к Ярославской области. В столичном регионе атмосферное давление окажется близко к рекордно высокому. Сохранится сухая погода, ночью в городе 0..+2, по области -1..+4, днем 10..12, по области 7..12 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

18 апреля через столичный регион протянется атмосферный фронт, разделяющий антициклоны. Ночью и днем облаков будет чуть больше, минимальная температура в Москве составит +1..+3 градуса, по области до -1 градуса. Днем по региону +7..+12 градусов.

19 и 20 апреля при переменной облачности осадков не ожидается, и станет теплее. Ночью +1..+6, днем 9..14 градусов, ветер восточной четверти 2-7 м/с.

Первые 2 декады апреля завершатся дефицитом осадков, что вызывает опасение. Столь сухой период в апреле отмечался последний раз в столице в 2010 году. / meteonovosti.ru /
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