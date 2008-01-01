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Крым залило дождями



ИА "Метеоновости" / 12:39 Понедельник, 15 апреля



В минувший день, 14 апреля, Крым находился во власти небольшого средиземноморского циклона и его атмосферных фронтов. Активный циклон разошелся не на шутку. На полуострове дул порывистый ветер, шли сильные дожди. Количество осадков на Ангарском Перевале за неполные сутки составило 41 мм, на Ай-Петри выпало 33 мм небесной влаги, в Севастополе 23 мм.



16 апреля циклонический вихрь переместится далее на север и начнет заполняться. Непогода обойдет Крым стороной. При облачной с прояснениями погоде местами будет приниматься небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах сгустятся туманы. Скорость западного ветра 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха в ночные часы +2..+7 градусов, днем +7..+12, в горах +1..+6. / meteonovosti.ru /



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