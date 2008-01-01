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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:54 Понедельник, 15 апреля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +7,8..+8,5 градуса; Северном +8,0..+8,8 градуса, Северо-восточном +8,1..+9,1 градуса, Восточном +7,9..+9,3 градуса, Юго-восточном +7,4..+8,9 градуса, Южном +6,4..+8,6 градуса, Юго-западном +6,7..+7,3 градуса, Западном +6,5.+8,7 градуса, Северо-западном +8,5..+9,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +7,3..+7,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +1,4..+5,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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