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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:54 Понедельник, 15 апреля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +7,8..+8,5 градуса; Северном +8,0..+8,8 градуса, Северо-восточном +8,1..+9,1 градуса, Восточном +7,9..+9,3 градуса, Юго-восточном +7,4..+8,9 градуса, Южном +6,4..+8,6 градуса, Юго-западном +6,7..+7,3 градуса, Западном +6,5.+8,7 градуса, Северо-западном +8,5..+9,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +7,3..+7,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +1,4..+5,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+13
Вт.
16 апр.
+10
Ср.
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+9
Чт.
18 апр.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+41
Омдурман		 -25
Тикси

некомфортное место: Корк
комфортное место: Колима

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