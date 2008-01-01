Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
15 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Курильских островах рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 13:36 Понедельник, 15 апреля

  Южные Курилы 14 апреля оказались в теплом секторе небольшого заполняющегося циклона. Среднесуточная температура воздуха на островах была выше привычных значений на 4 градуса. Был установлен очередной температурный рекорд. В середине дня термометры показали 12,9 градуса. Предыдущий рекорд, 11,5 градуса, остался в 1962 году.

16 апреля погода островах Курильской гряды начнет портиться. Ухудшение погоды будет связано с циклоническим вихрем, центр которого переместится с острова Хонсю на северные Курилы. Пройдут дожди. На севере небольшие, на юге умеренные, местами сильные. Ветер в порывах усилится до 18-23 м/с. Температура воздуха в течение суток на севере 0..+5 градусов, на юге в ночные часы -2..+3 градуса, днем +10..+15. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+13
Вт.
16 апр.
+10
Ср.
17 апр.
+9
Чт.
18 апр.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Омдурман		 -25
Тикси

некомфортное место: Корк
комфортное место: Колима

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100