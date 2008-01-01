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На Курильских островах рекордно тепло



ИА "Метеоновости" / 13:36 Понедельник, 15 апреля



Южные Курилы 14 апреля оказались в теплом секторе небольшого заполняющегося циклона. Среднесуточная температура воздуха на островах была выше привычных значений на 4 градуса. Был установлен очередной температурный рекорд. В середине дня термометры показали 12,9 градуса. Предыдущий рекорд, 11,5 градуса, остался в 1962 году.



16 апреля погода островах Курильской гряды начнет портиться. Ухудшение погоды будет связано с циклоническим вихрем, центр которого переместится с острова Хонсю на северные Курилы. Пройдут дожди. На севере небольшие, на юге умеренные, местами сильные. Ветер в порывах усилится до 18-23 м/с. Температура воздуха в течение суток на севере 0..+5 градусов, на юге в ночные часы -2..+3 градуса, днем +10..+15. / meteonovosti.ru /



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