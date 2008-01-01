Новости погоды
На Курильских островах рекордно тепло
ИА "Метеоновости" / 13:36 Понедельник, 15 апреля
Южные Курилы 14 апреля оказались в теплом секторе небольшого заполняющегося циклона. Среднесуточная температура воздуха на островах была выше привычных значений на 4 градуса. Был установлен очередной температурный рекорд. В середине дня термометры показали 12,9 градуса. Предыдущий рекорд, 11,5 градуса, остался в 1962 году.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
16 апреля погода островах Курильской гряды начнет портиться. Ухудшение погоды будет связано с циклоническим вихрем, центр которого переместится с острова Хонсю на северные Курилы. Пройдут дожди. На севере небольшие, на юге умеренные, местами сильные. Ветер в порывах усилится до 18-23 м/с. Температура воздуха в течение суток на севере 0..+5 градусов, на юге в ночные часы -2..+3 градуса, днем +10..+15. / meteonovosti.ru /