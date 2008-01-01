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Сильный ветер в Мурманской области



ИА "Метеоновости" / 13:57 Понедельник, 15 апреля



На Кольском полуострове погодные условия менялись стремительно. Не успел циклонический вихрь покинуть эту территорию, как на смену ему уже подоспел антициклон. Из-за большой разницы давления между этими двумя атмосферными образованиями ветер в порывах в ночь с 14 на 15 апреля достигал 26 м/с.



16 апреля атмосферное давление в Мурманской области начнет расти - регион окажется вблизи центра антициклона. Но из-за атмосферного фронта, пересекающего регион, не обойдется без небольших дождей. Ночью и утром на дорогах будет скользко. Температура воздуха в ночные часы -1..+4 градуса, днем +5..+10. / meteonovosti.ru /



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