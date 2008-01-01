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Новости погоды

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В Южном округе погода портится

ИА "Метеоновости" / 14:04 Понедельник, 15 апреля

  Ухудшение погодных условий ожидается 16 апреля в Южном федеральном округе. Регион окажется в зоне действия холодного атмосферного фронта. В большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности, прогремят грозы. В горах Адыгеи, в Ростовской области и в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди. В отдельных районах образуется туман. В Краснодарском крае возможен град. Температура воздуха ночью 0..+2 градуса, днем 12..17. Ночью и утром в южных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1..-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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