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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 15 апреля

  В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +11,9..+12,6 градуса; Северном +11,2..+12,8 градуса, Северо-восточном +11,0..+12,5 градуса, Восточном +11,3..+12,6 градуса, Юго-восточном +11,7..+12,4 градуса, Южном +10,4..+12,7 градуса, Юго-западном +10,7..+11,5 градуса, Западном +10,8.+11,8 градуса, Северо-западном +11,7..+12,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +11,1 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +7,4..+11,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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