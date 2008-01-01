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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 15 апреля



В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +11,9..+12,6 градуса; Северном +11,2..+12,8 градуса, Северо-восточном +11,0..+12,5 градуса, Восточном +11,3..+12,6 градуса, Юго-восточном +11,7..+12,4 градуса, Южном +10,4..+12,7 градуса, Юго-западном +10,7..+11,5 градуса, Западном +10,8.+11,8 градуса, Северо-западном +11,7..+12,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +11,1 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +7,4..+11,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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