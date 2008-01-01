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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 15 апреля
Погоду в столичной области будет определять юго-восточная периферия скандинавского антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +8..+10 градуса, по области +5..+10. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. / meteonovosti.ru /
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