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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 15 апреля



Погоду в столичной области будет определять юго-восточная периферия скандинавского антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +8..+10 градуса, по области +5..+10. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. / meteonovosti.ru /



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